Люстры, снопы, косые линии: как украсили челябинские мосты к Дню города

Фото: администрация Челябинска

В Челябинской области четыре моста украсили к Дню города. Праздничная подсветка начнет работать 9 сентября с наступлением темноты, ее включат вечером одновременно с фонарями.

На каждом из мостов смонтировали разные украшения. Например, на Ленинградском вокруг мостов выросли золотистые снопы, а на мосту по улице Кирова к обычным фонарям добавили бело-золотые люстры.

На мостах через реку Миасс по Свердловскому проспекту и улице Красной светящиеся украшения переливаются цветами российского флага.

Во время тестовых запусков подсветки ее сняли на видео.

Как сообщили в мэрии Челябинска, светящиеся штрихи, волны и люстры на мостах останутся до конца праздничны мероприятий. День города планируют отмечать до 18 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru