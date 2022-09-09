В Челябинской области машина опрокинулась и врезалась в дерево, водитель погиб

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области в ДТП с переворотом погиб водитель. Авария случилась днем 9 сентября на дороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кыштым.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 37-летний водитель иномарки, житель Кыштыма, слишком сильно разогнался и не справился с управлением. На повороте машину занесло, она выехала на обочину, опрокинулась и врезалась в дерево и дорожный знак.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Водитель получил тяжелые травмы и умер на месте происшествия.

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