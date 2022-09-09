В Челябинске в выходные откроют пункт ПЦР-тестирования для здоровых

Горожане смогут сделать тест в субботу и воскресенье Фото: Валентина ВАГАНОВА

В эти выходные, 10 и 11 сентября, в Челябинске будет работать дополнительный пункт бесплатного тестирования на коронавирус. Он откроется в поликлинике Городской клинической больницы №1 на улице Воровского, 16 (это третий больничный корпус на пересечении улиц Воровского и Карла Либкнехта). Желающих протестироваться медики будут ждать с 10:00 до 15:00. С собой нужно взять полис, СНИЛС и медполис.

ПЦР-тест можно также сделать по будням в поликлинике №3 на улице Блюхера, 12. Там челябинцев принимают с 10:00 до 15:00.

— В пункт ПЦР-тестирования могут обратиться здоровые пациенты, которым результат необходим для предъявления перед проведением лечения, реабилитации, посещения другой страны, — уточнили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Челябинцев с симптомами коронавируса также продолжают тестировать, но уже не в специальных пунктах, а в медучреждениях по месту жительства.

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