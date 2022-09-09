Автобусы изменят маршруты из-за ремонта в центре Челябинска

Маршруты изменятся уже вечером пятницы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменят маршруты автобусов №33 и №81. Это сделают из-за ремонта на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой. Перекресток раскопают, чтобы починить теплотрассу. На время работ автомобильное движение на участке полностью прекратят.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», автобусы начнут ездить по альтернативным маршрутам с 20:00 пятницы 9 сентября.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок"

Автобус № 33 будет двигаться по схеме «Фатеевка – Курчатова –Энгельса – Худякова – Энтузиастов – пр. Ленина – Лесопарковая – ПКиО». А автобус №81 станет перевозить Челябинцев по между остановками «Чистопольская», «Доватора», «Энтузиастов», «проспект Ленина», «Лесопарковая» и «ПКиО».

На обычные маршруты общественный транспорт должен вернуться после окончания ремонта, в 6:00 12 сентября.

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