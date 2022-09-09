Жаркое лето ушло, пришла холодная осень: на выходных в Челябинской области снова будут дожди

Фото: читатель КП

Погода в Челябинской области в ближайшие несколько дней не будет солнечной и теплой. Прошедшие в конце рабочей недели дожди продолжатся и на выходных. Однако они не будут сильными.

Двойная радуга в Челябинске после дождя в конце рабочей недели. Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью 10 сентября местами ожидаются небольшие дожди и туманы. Температура воздуха составит +1, +6 °C, при прояснении заморозки до -3 °C. Днем тоже будут дожди, которые на юге региона дойдут до умеренных. Воздух прогреется до +10, +15 °C.

В воскресенье, 11 сентября ночью будет без осадков, но днем ожидаются местами небольшие дожди. В первой половине суток температура воздуха составит +1, +6 °C (при прояснении заморозки снова заморозки до -3 °C), а днем столбик термометра поднимется +9, +14 °C.

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