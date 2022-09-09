В Челябинске собираются установить гигантский скалодром у ДС «Юность»

Высота объекта составит более 4 метров Фото: Ольга ЩАПИНА

Гигантский скалодром в виде кубов планируют установить возле Дворца спорта «Юность» в Челябинске. Он будет примыкать к стене здания со стороны КРК «Мегаполис». Директор «Юности» Евгений Иванов в пятницу, 9 сентября, презентовал проект губернатору Алексею Текслеру.

Фото: Ольга ЩАПИНА

— Это место абсолютно свободно, ничем не застроено. У нас появилась смелая идея сделать такой современный скалодром, который станет точкой притяжения. Сейчас гости города приезжают и фотографируются у колеса обозрения. Я думаю, что фотографии в будущем будут делаться и возле скалодрома, — сказал Евгений Иванов.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Фото: Ольга ЩАПИНА

По словам директора «Юности», сама стена для скалолазания будет находиться внутри кубов. Ее высота составит более четырех метров.

Кстати, на этой неделе в сквере у дворца спорта «Юность» завершили установку памп трека — это искусственно созданный рельеф для катания на велосипеде, роликах и скейтборде. Общественное пространство уже доступно для посещения.

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