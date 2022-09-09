Южная часть Миасса осталась без воды и света из-за крупной аварии на электросетях

Электричество должно заработать вечером, но водоснабжение обещают восстановить только утром Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Челябинской области южная часть Миасса и примыкающие к городу поселки в пятницу, 9 сентября, остались без воды и электричества. Причиной стала крупная авария на электросетях. В администрации города заявили, что последствия ЧП уже устраняются.

— В настоящий момент по резервным линиям идет подключение обозначенного района. Уже подключены поселки Атлян и Урал-Дача, район мебельной фабрики, Миасс-2, частично южная часть города, — говорится в сообщении администрации Миасса. — Для подключения запрудной части старого города и села Черновского потребуется больше времени, примерно до 20:00.

Отключение электричества привело к остановке насосных, которые питали холодной водой южную и центральную части города. В администрации Миасса заявили, что перезапуск системы потребует времени. Приблизительно подачу холодной воды должны восстановить до шести часов утра 10 сентября.

В «Россети Урал» сообщили, что отключение электроэнергии произошло из-за повреждения грозотроса на воздушных линиях электропередачи 110 и 35 кВ.

— Наши коллеги стараются как можно скорее завершить работы по восстановлению электроснабжения. В настоящее время продолжаются оперативные переключения на энергообъектах, — рассказали в компании.

Жителей Миасса просят сообщать об отключениях или узнавать о сроках восстановления по единому телефону компании 8-800-220-0-220.

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