Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске 51-летний водитель пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей. Авария произошла вечером 9 сентября напротив дома №21 по проспекту Ленина.

По данным Госавтоинспекции города, 35-летняя женщина за рулем Mercedes столкнулась с Toyota Avensis под управлением 51-летнего мужчины. После удара автомобиль немецкого производства продолжил движение и врезался в Kia Rio и в ВАЗ «двенадцатой» модели, которые стояли на светофоре.

— В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю автомобиля Toyota, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Фото: ГИБДД Челябинска

Из-за ДТП на дороге образовалась пробка. Прибывшие на место происшествия наряды ГИБДД оформили аварию, после чего автомобили убрали с проезжей части. Сейчас движение на участке осуществляется в полном объеме.

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