«Трактор» в Уфе проиграл «Салавату Юлаеву»

«Трактор» уступил в Уфе «Салавату Юлаеву». Фото: КХЛ

Челябинцы продолжили чемпионат КХЛ сегодня, 9 сентября выездной игрой в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Оба клуба начали новый сезон с двух поражений — «Трактор» дома, уфимцы - на выезде, но один раз в овертайме. Но клубы успели записать на свой счет и по одной победе.

«Трактор» открыл счет (гол — Антон Бурдасов), уфимцы выравняли игру — 1:1, но снова пропустили, уступая по ходу матча 1:2 (шайбу у «Трактора» уже в начале второго периода забросил Максим Шабанов).

Однако, «Салават Юлаев» сумел почти сразу не только сравнять счет, но и в начале третьего периода выйти вперед (победный год - Александр Хмелевски). Такой победный счет хозяева сумели сохранить до конца матча. При этом уфимцы по полказателю бросков в створ ворот на голову оказались выше «Трактора» — 37 против 17.

Отметим, что это уже третье поражение «Трактора» в четырех стартовых матчах чемпионата КХЛ.

11 сентября челябинцы в гостях сыграют в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

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