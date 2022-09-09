Над Челябинском нависла радуга после сильного града

Фото: Максим Грицук
Сегодня днем, 9 сентября, Челябинск накрыл сильный ливень с градом. Для многих такие осадки стали настоящей неожиданностью, поскольку о нем не предупреждали прогнозы.
— Сейчас в центре Челябинска прошёл сильный ливень! Но после него вышло тёплое солнце и большущая яркая радуга, — пишут в соцсетях.
К несчастью, дожди в Челябинской области продолжатся все выходные. Кроме того, в регионе уже сегодня ночью ожидаются первые заморозки — местами похолодает до + 3 градусов.
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