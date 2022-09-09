В Челябинской области произошло ДТП с участием двух легковушек

Фото: отдел МВД России по Каслинскому району / ВКонтакте

Вчера, 8 сентября, в Челябинской области произошло серьезное ДТП. Как рассказали в ГИБДД по Каслинскому району, два автомобиля столкнулись при повороте.

— 63-летний водитель, управляя автомобилем Лада Калина при повороте налево не уступил дорогу движущемуся по равнозначной дороге со встречного направления автомобилю Daewoo Nexia, в результате чего произошло ДТП, — объяснили в ведомстве.

Как добавили в госавтоинспекции, водитель и пассажир отечественного автомобиля не были пристегнуты, из-за чего и получили травмы.

Ранее в Челябинске 51-летний водитель пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей. Авария произошла вечером 9 сентября напротив дома № 21 по проспекту Ленина.

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