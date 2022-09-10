На челябинской телебашне появится поздравление с Днем города

Праздничная подсветка будет включаться все выходные Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 9 по 11 сентября на челябинской телебашне будет работать праздничная подсветка в честь Дня города. Об этом рассказали в пресс-службе городского телерадиоцентра.

— День города — праздник, который объединяет всех горожан, тех кто родился в этом городе, и тех, кто связал с ним свою судьбу. Мы любим наш город и хотим видеть его процветающим и красивым! — поздравляет жителей города директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин.

Праздничная подсветка будет включаться в 21 час все выходные. На ней будут поздравление ко дню рождения города.

Ранее на челябинской телебашне включали подсветку в виде тигрового окраса. Это была часть акции в честь II международного форума по сохранению амурских тигров.

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