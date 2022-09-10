Владимир Путин объявили благодарность двум челябинцам

Документ с подписью Путина опубликован на сайте правовой информации
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент Владимир Путин объявил благодарность двум жителем Челябинской области. Об этом стало известно из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, благодарность получил вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и гендиректор «Технологии поста» Александр Артемьев. Благодарность ему вручена за заслуги в развитии малого и среднего предпринимательства, активную общественную деятельность.
Также благодарность от президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получила Айсувакова Гульсина. Сейчас она занимает пост начальника лаборатории Минярского карьера.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия 40-киллометрового участка трассы М-5 «Урал», которая связывает Челябинск и Екатеринбург. После реконструкции дорога между городами стала четырехполосной.
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