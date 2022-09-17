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Общество17 сентября 2022 0:35

В межуниверситетском кампусе Челябинска разрешат строить магазины

Изменения в проект одобрили на публичных слушаниях
Андрей МОСКВИЧЕВ
Ранее на территории будущего кампуса нельзя было возводить магазины

Ранее на территории будущего кампуса нельзя было возводить магазины

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В челябинском межуниверситетском кампусе будут строить магазины для студентов. Изменения в этот проект одобрили на последних публичных слушаниях.

— В рамках публичных слушаний поступило заявление от правообладателя земельного участка с предложением включить в условно разрешенные виды использования земельных участков для территориальной зоны высших и средних учебных заведений — университетского кампуса, разрешенный вид — магазины, — указано в документе на сайте мэрии.

Сейчас проект направлен в градостроительную комиссию администрации Челябинска для одобрения. После этого изменения должен будет одобрен мэрией.

Ранее наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о достройке проблемных домов в Челябинске и в Копейске. Договоры с подрядчиками, которые выполнят работы, уже заключены.

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