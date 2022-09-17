В Челябинской области в субботу ожидаются дожди и потепление до +22 градусов

Выходные рискуют стать последними теплыми в этом году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в субботу, 17 сентября, ожидается почти летняя погода. Столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов. Но будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, а на юге грозы. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами до 14. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В Челябинске ожидается +19…+21 градусов. Будет облачно, с прояснениями и небольшими дождями. Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 5-10 м/с.

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