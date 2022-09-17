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Происшествия17 сентября 2022 5:59

В Челябинской области мужчина требовал с девушки 15 тысяч за интимные фото

Снимки «утекли» к взломщику
Олег КОСТЕНКО
Фотографии девушка скидывала по переписке и не удалила.

Фотографии девушка скидывала по переписке и не удалила.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области хакер вымогал у девушки 15 тысяч рублей за ее же интимные фотографии. 21-летняя жительница Миасса якобы отправляла их кому-то в переписке, после чего не удалила их. Так они и попали к взломщику, который решил извлечь выгоду из снимков. Он пообещал, что если не получит денег, то «нюдсы» быстро окажутся в сети.

– Девушка не стала выполнять требования злоумышленника и обратилась в полицию. По данному факту дознанием ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 163 УК РФ (вымогательство), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас полицейские ищут взломщика и шантажиста, а также его возможных сообщников. Граждан они призывают не вести переговоры с мошенниками, не следовать их инструкциям и не перечислять денег.

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