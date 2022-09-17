В Челябинской области за сутки заболели коронавирусом 90 школьников

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом. За минувшие сутки он подтвердился у 938 человек. Среди них 90 школьников. Это на 43 инфицированных больше, чем днем ранее. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Сейчас лечатся от коронавируса 11 721 жителей Челябинской области. Скончались от осложнений 3 человека. Выписаны – 357 пациентов.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 361 654 случаев заболевания. Сделано 7 425 909 ИФА и ПЦР тестов.

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