В Челябинске на ЖД вокзале за сексуальное насилие над 13-летним мальчиком задержали педофила

Мужчину сняли уличные камеры. Фото: Подслушано ЧМЗ / vk.com

В Челябинске в районе ЖД вокзала задержали мужчину, которого подозревают в нападении на 13-летнего мальчика. По данным КП-Челябинск 6 сентября он подкараулил ребенка возле проходной в СНТ «Металлург» и совершил над ним сексуальное насилие.

– Подозреваемый задержан сотрудниками патрульно-постовой службы по ориентировке вечером, 16 сентября, в районе ЖД вокзала, – сообщили КП-Челябинск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (ч.4 ст. 132 УК РФ). По этой статье, презираемой даже в тюрьмах, он может лишиться свободы на срок до 20 лет.

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