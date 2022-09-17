В Челябинске мужчину оштрафовали на 48 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил

Простоял мужчина у мэрии недолго. Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске на 48 тысяч рублей оштрафовали 48-летнего мужчину, который вышел с плакатом против спецоперации к администрации города. Несколько минут он с ним покрасовался, а потом проследовал за подоспевшими полицейскими.

– Челябинец был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции составили протокол об административных правонарушениях, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Можно сказать, что мужчине повезло и он легко отделался. Максимальный штраф по его статье о публичной дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) – 50 тысяч рублей. Суд же ограничился меньшей суммой.

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