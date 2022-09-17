В Челябинской области проходит фестиваль колокольного звона

Фото: Алексей Бетехтин / vk.com

В Верхнем Уфалее Челябинской области начался фестиваль «Колокольный благовест». На его открытие приехали 27 звонарей со всей страны. В программе крестный ход, народные гуляния и концерты. А еще каждый желающий может попробовать себя в роли звонаря – доступ к инструменту открытый, что обычно бывает только в религиозные праздники.

– Областной фестиваль колокольных звонов сопровождает праздничная атмосфера, прекрасная солнечная погода и разливающиеся колокольные перезвоны, – оценил праздник министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Именитые звонари проведут мастер-классы для зрителей. Их в этом году около 2500.

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