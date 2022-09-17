«Золотой дедушка»: в Челябинске пенсионер-волонтёр чинит лавочки и убирает мусор в парке

Пенсионер принес свои инструменты, чтобы навести порядок. Фото: Влад Сташук / vk.com

В Челябинском микрорайоне «Парковый» пожилой мужчина чинит лавочки и убирает мусор. Делает он это бесплатно, по собственному желанию творить хорошие вещи. Местные жители, увидевшие доброжелательного пенсионера в парке между улицами Александра Шмакова и Габдуллы Тукая, называют его «золотым дедушкой».

– Потрясающий человек! Помимо того, что у него золотые руки, доброе сердце, он ещё безумно вежливый и интеллигентный. Часто гуляю с коляской там и первое знакомство было именно с добродушной улыбки и «Здравствуйте», сказанное им первым незнакомому человеку, мне, – восхищается мужчиной жительница района Виктория в группе «Парковый Челябинск».

Мы попытались связаться с пенсионером. Но телефон у него, увы, оказался отключен. Возможно, прямо сейчас он где-то творит добро.

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