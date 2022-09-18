Число заболевших коронавирусом за сутки в Челябинской области приближается к тысяче

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Челябинской области заболели коронавирусом 953 человека. Таким образом, в ближайшее время количество заболевших в сутки переступит за тысячу. Статистику приводит региональный минздрав.

Среди тех, кому подтвердили диагноз, — 97 школьников. 2 человека умерли от COVID-19.

Всего с начала пандемии подтверждено 362 598 случаев заболевания коронавирусом.

В министерстве здравоохранения напоминают номера телефонов, по которым нужно обращаться в случае признаков коронавирусной инфекции.

122 — Единая служба оперативной помощи гражданам Министерства здравоохранения Челябинской области.

8-800-201-41-88 — круглосуточная горячая линия по вопросам граждан.

8-800-350-24-74 — телефон горячей линии для предпринимателей.

8-351-269-77-77 — телефон горячей линии службы психологической помощи.

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