Число заболевших коронавирусом за сутки в Челябинской области приближается к тысяче

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Челябинской области заболели коронавирусом 953 человека. Таким образом, в ближайшее время количество заболевших в сутки переступит за тысячу. Статистику приводит региональный минздрав.
Среди тех, кому подтвердили диагноз, — 97 школьников. 2 человека умерли от COVID-19.
Всего с начала пандемии подтверждено 362 598 случаев заболевания коронавирусом.
В министерстве здравоохранения напоминают номера телефонов, по которым нужно обращаться в случае признаков коронавирусной инфекции.
122 — Единая служба оперативной помощи гражданам Министерства здравоохранения Челябинской области.
8-800-201-41-88 — круглосуточная горячая линия по вопросам граждан.
8-800-350-24-74 — телефон горячей линии для предпринимателей.
8-351-269-77-77 — телефон горячей линии службы психологической помощи.
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