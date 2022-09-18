В Челябинске вандалы разрисовали историческую фотовыставку на Кировке

Фото: Сергей Белковский.

На челябинской Кировке вандалы серьезно повредили фотовыставку галереи «Открытый город». Фотографии в сеть выложили возмущенные жители.

— Почему никто за это никого не наказал? — пишет Сергей Белковский. — Садить не надо, а вот штраф должен быть таким, чтобы на него пришлось долго работать.

Факт подтвердили в государственном историческом музее Южного Урала. Как рассказала пресс-секретарь Любовь Яржемская, экспозиция серьезно повреждена.

Организаторам придется менять специальные стекла, которые защищали фотографии. Фото Сергей Белковский.

— Придется менять специальные стекла, которые защищали от выгорания оригинальные фотографии, — пояснила Любовь Яржемская. — Их разрисовали. Также нужно восстановить цвет стен. Работы много. Это не первый случай, когда наносили вред галерее.

Теперь владельцы галереи «Открытый город» думают, как защитить экспозицию. Одной из мер станет установка видеонаблюдения.

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