В Челябинской области начинает работать первый регулируемый маршрут внутри Сосновского района

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 19 сентября начинает курсировать новый автобус 208 Полетаево-Долгодеревенское. Это первый внутримуниципальный маршрут Сосновского района. Автобус пройдет через несколько поселков: Полетаево 1-е, Полетаево 2-е, Кайгородово, Кременкуль, поворот на Ключи, Есаульский, Бухарино, Ужевку, Ключевку.

Отравляться будет автобус три раза в день от железнодорожной станции Полетаево-1: 06:30, 12:25, 16:45 часов. Обратно новый маршрут будет следовать из села Долгодеревенское (Сосновская ЦРБ) в 08:40, 14:25 и 18:25.

Стоимость проезда составит 77 рублей по банковской карте и 82 рубля наличными. Внутри сельского поселения можно будет добраться по челябинскому тарифу: за 26 рублей при оплате банковской картой и за 30 рублей, если платить наличными.

План движения нового автобуса. Фото: t.me/cheltrans

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