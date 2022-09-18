Полицейские очистили рынки Челябинской области от нелегалов

Полицейские проверили документы у торговцев на рынках. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские проверили рынки Челябинской области на законность нахождения за прилавками иностранцев. В результате правоохранители нашли 129 нарушений миграционного законодательства. Проверки прошли в рамках профилактического мероприятия «Рынок».

Сотрудниками по вопросам миграции вместе с оперативниками УВД проверили документы торговцев. Далеко не у всех оказались разрешения на работу в России. 12 граждан ближнего зарубежья привлечены к административной ответственности, протоколы получили и 15 работодателей за незаконное привлечение иностранцев к труду.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

6 гражданам придется вернуться на родину — суд принял решение об их выдворении из России с помещением в центр временного содержания иностранцев.

Также полицейские выявили факты фиктивной постановки на регистрационный и миграционный учет граждан за деньги. За это нарушителям грозит уголовный срок.

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