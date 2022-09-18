Ватерполистки «Динамо-Уралочки» стали победительницами Кубка губернатора Челябинской области-2022

«Динамо-Уралочка» стала победителем Кубка губернатора Челябинской области-2022. Фото: ВК «Динамо-Уралочка»

Сегодня, 18 сентября в Челябинске завершился традиционный Кубок губернатора по водному поло среди женских команд. Златоустовская «Динамо-Уралочка» уверенно вышла в финал турнира. В матче за золотые медали южноуральские ватерполистки выиграли у сборной Нижегородской области — 16:5.

По ходу турнира «уралочки» также сумели переиграть одного из лидеров российского ватерпольного чемпионата, прошлогоднего победителя первенства «Кинеф» из Ленинградской области — 19:8.

В турнире, который проходил в Златоусте и в Челябинске, участвовали команды «Штурм-2002» (Московская область), «Спартак» (Волгоград), сборная Нижегородской области и «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

Бронзовые награды турнира выиграли ватерполистки «Спартака», обыгравшая в серии послематчевых пенальти «Кинеф».

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