В Копейске эвакуировали крупный торговый комплекс

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

В Копейске пришлось эвакуировать всех посетителей и сотрудников ТРК “Слава”. Как сообщает ГУ МЧС по Челябинской области, в здании сработала пожарная сигнализация.

Не дожидаясь помощи, сотрудники торгового комплекса вывели на улицу около 150 человек. На место приехали несколько машин Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Однако помощь не понадобилась, возгорания в комплексе не обнаружено.

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