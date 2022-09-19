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Общество19 сентября 2022 2:45

Жители закрытого челябинского города пожаловались на нашествие пауков

Фотографии насекомых в квартирах появились в соцсетях
Андрей МОСКВИЧЕВ
Насекомые перебираются с балконов в квартиры

Насекомые перебираются с балконов в квартиры

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Озерска стали массово жаловаться на нашествие пауков. Как пишут пользователи соцсетей, из-за холодов насекомые перебираются в квартиры.

— Дорогие соседи, жители многоквартирных домов. В этом году множество паукообразных поселилось на балконах, и теперь они перебираются в потеплевшие квартиры. Расскажите, пожалуйста, как вы обычно поступаете с пауками у себя дома, — написал один из пользователей в группе «Подслушано в Озерске» во ВКонтакте.

Мнения пользователей разделились на два лагеря. Одни считают, что с пауками нужно бороться, как и с другими насекомыми, в то время как другие отмечают, что пауки полезны, так как ловят в паутину мух и комаров.

Ранее власти Кыштыма опрвергли информацию о том, что в местных лесах появился сибирский шелкопряд. Ранее из-за нашествия насекомых, Россельхознадзор ввел в лесничествах карантин.

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