Спасли соседей: Челябинский аэропорт приютил самолеты, которым не разрешили садиться в Тюмени

Летевшие из Санкт-Петербурга тюменцы неожиданно попали в Челябинск Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске утром 19 сентября совершили посадку самолеты, перенаправленные из Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе челябинского авиапредприятия, приземлились самолеты Utair из Москвы, авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга и компании «Азимут» из Махачкалы.

В тюменском аэропорту Рощино все три воздушных судна не смогли сесть из-за погодных условий. Утром на Тюмень опустился густой туман. Из-за него задерживается вылет 10 и прибытие почти двух десятков рейсов

Напомним, на прошлой неделе сложилась обратная ситуация: из-за сильного тумана в Тюмень перенаправили летевший в Челябинск самолет.

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