В Челябинске перестанут перекрывать движение в часы пик из-за ремонта

Дорожные работы будут приостанавливать ради спасения от заторов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске организаторов дорожного ремонта настоятельно попросили не перекрывать улицы в часы пик. Об это сообщил на совещании в мэрии замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

Неделю назад движение частично ограничили на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина. Там начали ремонтировать трамвайный переезд. С утра на участке образовались огромные пробки. Пришлось высылать на перекресток экипажи ДПС, чтобы они вручную управляли движением. Мэр Наталья Котова предложила впредь перекрывать дороги не круглосуточно, а только в периоды, когда трафика меньше.

Для борьбы с заторами в городе собрали заседание комиссии по безопасности движения.

— Всем заказникам и подрядчикам предложено безусловно исполнять требования комиссии по запрету работы в утренние и вечерние часы пик, — сообщил Андрей Ксензов.

Он добавил, что в проекты выполнения дорожного ремонта обязательно должны вносить планы по изменению работы светофоров и дополнительной установке дорожных знаков, а для водителей следует заранее прорабатывать и утверждать съемы объездных маршрутов.

— Это распространяется на все виды работ, которые будут проводиться, в том числе на аварийные работы, – уточнил сферу действия требований Андрей Ксензов.

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