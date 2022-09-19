Мусоровозы с ветками перестали пускать на сортировочные комплексы

Фото: ЦКС

Отдельные мусоровозы, которые обслуживают контейнерные площадки Магнитогорска, не пустили на местную сортировочную станцию. Это произошло после визуального осмотра отходов сотрудниками оператора обработки ТКО — компании «Ситиматик». Решение не пускать машины, груженые отходами, объяснили наличием в составе бытовых отходов веток, спилов деревьев и других растительных отходов.

Отметим, что работа с таким мусором не включена в тариф на услугу по обращению с ТКО. Помимо этого, ветки и спилы деревьев, которые складируют в контейнеры, могут создавать серьезные проблемы и убытки, как перевозчикам ТКО, так и сортировочным комплексам:

1. К примеру, попавший в мусоровоз ствол тополя может привести к поломке механизма прессования, которым оснащена коммунальная машина. Это повлечет за собой длительный дорогостоящий ремонт техники, что негативно отразится на графике обслуживания контейнерных площадок со всеми вытекающими из этого негативными последствиями в виде загрязнения городских пространств мусором.

2. Попадание веток и спилов деревьев на конвейерные ленты сортировочных комплексов также чревато поломкой дорогостоящего оборудования, что может привести к срыву производственных планов, направленных на выбор из ТКО годных к переработке фракций.

Договор между ЦКС и компанией «Ситиматик» предусматривает, что региональный оператор обеспечивает транспортирование на сортировочный комплекс исключительно твердых коммунальных отходов. И ветки со спилами деревьев, а также порубочные остатки, огромное количество которых с наступлением осеннего сезона скапливается на контейнерных площадках, к ТКО не относятся.

Учитывая данное обстоятельство, ЦКС обязал всех перевозчиков ТКО внимательно отслеживать ситуацию. В случаях, когда в контейнерах, предназначенных для сбора коммунальных отходов будут обнаруживать ветки, спилы деревьев, ботву от осенней уборки приусадебных участков, будет составляться акт, факт наличия непрофильных отходов будет фиксироваться на фото, а отходы не будут приниматься в цикл обращения вместе с ТКО. Такое правило будет действовать для всех перевозчиков во всех кластерах, в которых ведет деятельность ЦКС.

Отметим, что сегодня, с наступлением активной фазы уборки приусадебных участков, придомовых и общественных территорий, отдельные контейнерные площадки превращаются в несанкционированные свалки. Наиболее остро проблема выражена в Магнитогорске. Специалисты ЦКС ежедневно фиксируют в местах накопления ТКО навалы из веток, спилов деревьев, ботвы и других растительных отходов. Из-за размещения непрофильного мусора контейнеры при ежедневном вывозе часто переполняются, нет доступа к бакам, а в отдельных локациях площадки под крупногабаритный мусор завалены растительностью. Все это негативно отражается на санитарном состоянии мест накопления ТКО, увеличивает время обслуживания площадок, а в отдельных случаях делает невозможным вывоз ТКО.

Санитарное состояние контейнерной площадки зависит не только от своевременного вывоза твердых коммунальных отходов из контейнеров, но и от соблюдения санитарных требований всеми участниками процесса по обращению с ТКО, включая работу управляющих компаний, обеспечивающих порядок и чистоту на контейнерной площадке.

Центр коммунального сервиса также обращается к жителям и организациям с просьбой соблюдать правила обращения с отходами. В местах накопления ТКО допускается накопление только твердых коммунальных отходов. Складирование мусора от капитального ремонта жилища, древесных отходов недопустимо. Позаботится об их утилизации должны сами собственники таких отходов. Для этого требуется заключение отдельных договоров с организациями, которые имеют лицензию на работу с подобным мусором.

В случае скопления непрофильных отходов на площадке рекомендуем обращаться в ответственные за поддержание порядка структуры. В частном секторе за порядок на контейнерной площадке отвечают органы местного самоуправления, в многоквартирном жилом фонде – управляющие компании, обслуживающие территорию.

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