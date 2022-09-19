Почти 100 школьников заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Заболеваемость среди детей растет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последний день коронавирус диагностировали у 960 жителей Челябинской области. Накануне обнаружили на 7 новых случаев Covid-19 меньше. Среди новых инфицированных 98 школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 19 сентября, сейчас от коронавируса лечатся 12 819 южноуральцев. За сутки два пациента умерли от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии 363 558 официально подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Челябинской области.

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