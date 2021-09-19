Дети из Донбасса посетили миасский горнолыжный курорт

Фото: "Солнечная долина"

В Челябинской области, в рамках оздоровительной программы для детей из Донецкой народной республики, инициированной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, отдыхают дети из Волновахи и Ясиноватой. Челябинская область организовала отдых и оздоровление для 800 детей. Сейчас в Миассе в санатории «Синегорье» находится 79 детей.

Фото: "Солнечная долина"

Автономная некоммерческая организация «Забота», занимающаяся помощью детям из сел и деревень Миасского городского округа, в рамках оздоровительной компании для детей из Донбасса, 17 сентября организовала выезд на горнолыжный курорт «Солнечная долина».

Фото: "Солнечная долина"

— Самое главное - это положительные эмоции, радость в глазах детей! Так важно в нынешней обстановке показать детям, что они в безопасности, что есть другие взрослые люди, которые входят в их жизнь с добром, что есть мирная жизнь с одноклассниками, которые их принимают. Я выражаю огромную благодарность Олегу Юрьевичу Сиротину за такую возможность, выражаю благодарность руководству автозавода «Урал» за организацию транспорта, всем руководителям и сотрудникам горнолыжного курорта! Отдельная благодарность Ольге Борисовне Шалдовой, которая уже как волонтёр «Заботы» помогает детям адаптироваться к новым условиям. Дети просили передать благодарность губернатору Челябинской области за возможность учиться здесь, лечиться, посещать мероприятия. Самое главное для них — безопасность и возможность продолжить учёбу. Дети просят увеличить время их пребывания в нашем городе. Старшие ребята мечтают сдать экзамены и остаться в нашей стране, — отметила руководитель АНО «Забота» Анастасия Борисова.

Дети поднялись на вершину горы Известная на кресельном подъемнике, прошли трассы веревочного экстрим-парка и посетили хаски-центр, а также пообедали в кафе.

Фото: "Солнечная долина"

— Все мы получили много эмоций и впечатлений, больше всего понравился экстрим-парк, виды на вершине горы. Было бы интересно посетить курорт зимой, попробовать свои силы на лыжах. Я хотел бы поблагодарить губернатора Челябинской области и президента Владимира Путина за возможность провести время и отдохнуть на Южном Урале, совместить отдых с учебой. От лица всех могу сказать – все мы хотим здесь остаться еще, хотя бы еще ненадолго, потому что такой уровень знаний мы не сможем получить у нас на Родине, — поделился впечатлениями Максим Козик.

— Это история, которая всех объединила: мы готовы проводить такие оздоровительные компании и зимой – поставим всех на лыжи и сноуборд. У нас уже ежегодно реализуется «Урок здоровья для сельских школьников», расширим данное направление и для детей из Донбасса. Важно поддерживать это направление, инициированное губернатором Алексеем Текслером, это наше общее дело, — добавил Олег Сиротин, председатель совета директоров горнолыжного курорта «Солнечная долина».

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