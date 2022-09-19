Ракету, на которой выпускник ЮУрГУ полетит в космос, установили на стартовую площадку

Фото: Роскосмос
Выпускник Южно-Уральского государственного университета Дмитрий Петелин 21 сентября отправится в космос. Он станет участником 68-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.
Ракету-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-22», которая доставит Дмитрия Петелина на орбиту, уже готовят к запуску. Как сообщили в Роскосмосе, накануне ее установили на стартовую площадку космодрома Байконур.
Вместе с Дмитрием Петелиным на МКС отправятся Сергей Прокопьев и Франциско Рубио.
Дмитрию Петелину 39 лет. Он родился в Казахстане, но потом переехал в Челябинскую область, учился на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ. Шанса полететь в космос он ждал 10 лет. О подготовке к полету он рассказал в интервью КП-Челябинск.
В Челябинской области живут родители и сестра Дмитрия Петелина, а сам он хотя бы раз в год старается приезжать на Южный Урал.
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