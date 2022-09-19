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Общество19 сентября 2022 8:38

Махинации с томографами и хищение 85 млн: директора челябинской медфирмы оставили в СИЗО

Челябинский облсуд оставил в СИЗО директора медфирмы, похитившую 85 млн рублей из бюджета
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Женщину обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями

Женщину обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями

Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинский областной суд оставил в СИЗО директора фирмы «Медсервис-регион», которая похитила 85 млн рублей бюджетных денег. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест, но этого не случилось.

— Суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда от 11 августа 2022 года, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, Елену Селищеву обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. По версии следствия, женщина провернула махинации в 2020 году, когда поставляла томографы по завышенной стоимость. В деле замешан и бывший замминистра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов. Сначала он отрицал свою вину, но потом пошел на сделку со следствием. Его выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

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