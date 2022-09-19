Засветятся бревна и ротонда: как украсят к Новому года парк Гагарина в Челябинске

Иллюстрации из документации аукциона на портале госзакупок

В Челябинске в украшение парка имени Гагарина к новогодним праздникам вложат 9,75 млн рублей. В администрации парка нашли подрядчика, который займется монтажом праздничной иллюминации. По данным портала госзакупок, контракт достался индивидуальному предпринимателю Илье Вергуну.

Изначально за украшение ПКиО имени Гагарина готовы были отдать 13,6 млн рублей, но в ходе торгов сумма снизилась.

Подрядчик должен будет подсветить входную группу парка, украсить гирляндами ротонду и установить елочный шар высотой 4,5 метра, через который гости парка смогут проходить как по туннелю.

Кроме того, в парке появятся проекторы, роняющие на дорожки узорные световые пятна, и светодиодные консоли с рисунками снежинок. На деревьях развесят 35 сфер, каждая диаметром 25-30 сантиметров и со множеством светящихся лампочек.

Вдобавок в парке поставят качели-балансиры. Все четыре качели-бревна будут светиться изнутри.

Ранее стало известно, какая иллюминация появится к Новому году в центре Челябинска. Например, на улице Свободы поставят модель Луны, а возле площади Революции установят светящийся камень.

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