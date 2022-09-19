Суд вынес приговор челябинским анархистам, повесившим баннер у здания ФСБ

Анархистов должны были арестовать прямо в зале суда, но они не пришли Фото: Кирилл САДЫКОВ

Центральный районный суд вынес приговор анархистам за вывешенный баннер у здания ФСБ в Челябинске. Дмитрию Цибуковскому дали два года, Анастасии Сафоновой — 1 год 9 месяцев. Сами они на оглашение приговора не явились. Об этом сообщили КП-Челябинск в пресс-службе суда.

Как уточнили в региональном УФСБ, они признаны виновными в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Все произошло ночью 15 февраля 2018 года. Молодые люди прибыли к зданию УФСБ России по Челябинской области и закрепили на ограждении баннер-растяжку с надписью, оскорбляющую ФСБ. Затем Цибуковский зажег дымовой факел и бросил его на огражденную территорию здания ведомства. Кроме того, 6 октября 2018 года в вечернее время подсудимые с помощью трафарета нанесли на стены нескольких зданий надпись: «Наша бедность — их прибыль. Пенсионная реформа», причинив материальный ущерб собственникам на общую сумму более 16 тыс. рублей.

В сентябре прошлого года Дмитрия Цибуковского приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, Анастасию Сафонову — к двум. Обоих взяли под стражу в зале суда. Но адвокатом удалось через месяц отменить приговор. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а подсудимых отпустили под запрет определенных действий. В этот раз гособвинение просило для них пять лет.

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