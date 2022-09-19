Губернатор Алексей Текслер оценил вклад ГК «Здоровая ферма» в защиту окружающей среды Аргаяшского района

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил строительство очистных сооружений на птицефабрике «Уралбройлер» (принадлежит ГК «Здоровая Ферма») в поселке Ишалино Аргаяшского района Челябинской области. Алексей Текслер отметил, что работы идут, заявленные сроки исполняются.

«Уже несколько лет я лично поднимаю тему строительства очистных сооружений в районе, и наконец-то процесс сдвинулся с мёртвой точки. Компания наращивает производство, теперь будут и полноценные очистные, которые закроют все экологические вопросы», — сказал Алексей Текслер. — Видно, что работы идут, сроки выполняются. Следующим этапом в планах у компании — строительство очистных сооружений в Кунашакском районе».

«Мы запустили строительство локальных очистных сооружений на птицефабрике «Уралбройлер» мощностью 2 600 м3 в сутки. Высокотехнологичная биологическая отчистка отходов позволит снизить агрессивное воздействие на экосистему. Хочется отметить, что инвестиционная программа ГК «Здоровая ферма» направлена не только на обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды, но и на создание новых рабочих мест», — прокомментировал генеральный директор УК «Траст-ПА» Генрих Арутюнов.

Общая сумма инвестиций ГК «Здоровая Ферма» в строительство локальных очистных сооружений составит более 400 млн рублей. Из них 176 млн рублей компания уже вложила в стройку. Очистные сооружения позволят предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и исключат непоправимое загрязнение прилегающих водоемов и почвы, а также грунтовых вод.

Строительство локальных очистных сооружений осуществляется по технологии и на оборудовании австрийской компании «KWI InternationalGmbH» в два этапа. Первая очередь – строительство участка механической и физико-химической очистки сточных вод от механических примесей, взвешенных веществ и жира с применением высокоэффективных химических реагентов и обезвоживанием образующихся отходов. Производственная мощность участка — до 2 600 м3/сут. Запуск запланирован на 1 квартал 2023 года.

Вторая очередь подразумевает строительство блока биологической очистки сточных вод с применением активных живых бактерий. На данном участке происходит обеззараживание очищенных сточных вод, транспортировка стоков до точки сброса. Производственная мощность участка до 3 000 м3/сут. Окончание строительства запланировано на 1 кв. 2023г., пуско-наладочные работы – во 2 кв. 2023г.

Полное завершение строительства ЛОС и выход на проектную мощность (с учётом выращивания необходимого объёма биологически активного ила для биореакторов) планируется во 2 кв. 2023 года. Новая современная площадка позволит создать более 20 новых рабочих мест.

СПРАВКА

ГК «Здоровая Ферма»:

УК «Траст - Птицеводческие активы» управляет группами компаний «Здоровая ферма» и «Русское зерно». Предприятия ГК «Здоровая Ферма» — признанные лидеры отрасли, сочетающие опыт и традиции с передовыми технологиями птицеводства. Ассортиментный портфель компаний представлен охлажденными полуфабрикатами из мяса птицы и свинины, колбасными изделиями, деликатесами и яичной продукцией.