В Челябинске появится парк с искусственными холмами и зоной гамаков

Фото: администрация Челябинска
На северо-западе Челябинска обустраивают новую прогулочную зону. Она пройдет по Университетской Набережной между улицами Северо-Крымской и Чайковского.
Закончить работы по созданию зоны отдыха рассчитывают до конца ноября.
Схема: администрация Челябинска
Как сообщили в мэрии Челябинска, дорожка, ведущая в ПКиО Калининского района станет первым этапом в проекте преображения территории.
В следующем году работы начнутся уже в самом парке. Там хотят поставить фонари, посадить новые деревья и кусты, а еще создать искусственные холмы. Кроме того, смонтируют сцену, площадку для занятия воркаутом и два игровых городка: для малышей и для детей постарше.
В планах также создание площадки для выгула собак, беговой дорожки, фонтана, баскетбольной и хоккейной площадок, и даже зоны гамаков.
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