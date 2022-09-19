В Челябинске появится парк с искусственными холмами и зоной гамаков

Фото: администрация Челябинска

На северо-западе Челябинска обустраивают новую прогулочную зону. Она пройдет по Университетской Набережной между улицами Северо-Крымской и Чайковского.

Закончить работы по созданию зоны отдыха рассчитывают до конца ноября.

Схема: администрация Челябинска

Как сообщили в мэрии Челябинска, дорожка, ведущая в ПКиО Калининского района станет первым этапом в проекте преображения территории.

В следующем году работы начнутся уже в самом парке. Там хотят поставить фонари, посадить новые деревья и кусты, а еще создать искусственные холмы. Кроме того, смонтируют сцену, площадку для занятия воркаутом и два игровых городка: для малышей и для детей постарше.

В планах также создание площадки для выгула собак, беговой дорожки, фонтана, баскетбольной и хоккейной площадок, и даже зоны гамаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru