В чем разница 2D-, 3D- и 4D-режимов при УЗИ беременных

Фото: МЦ "Лотос"

К черно-белой картинке на экране монитора ультразвукового прибора все давно привыкли, а чем отличаются 3D- и 4D-режимы? Рассказала врач ультразвуковой диагностики МЦ «Лотос», кандидат медицинских наук Оксана Гаврикова.

Объемное изображение в 3D позволяет будущим родителям разглядеть ручки, ножки и даже личико будущего малыша. Специалисту это позволяет получить более детальную информацию об анатомии головного мозга, изучить строение сердца, особенности развития опорно-двигательного аппарата, а также помогает рассмотреть неудобно лежащего плода.

УЗИ в 4D создаёт условия для получения видеоизображения в режиме реального времени. Можно увидеть мимику плода, как малыш улыбается, как открывает глазки или даже сосет пальчик. Это нужно не только для семейного архива, но и для сохранения важных медицинских данных, которые могут пригодиться пациентке или врачу в последующем. Можно записать исследование на флешку.

Принципиальное значение имеет качество оборудования и картинки, которую оно способно воспроизводить. Чем лучше визуализация и чувствительнее датчики, тем меньше времени нужно для проведения исследования, тем больше вероятности заметить малейшие отклонения развития плода и предотвратить осложнения беременности уже на самых ранних сроках.

Пройти УЗ-диагностику высокой точности на 4D-аппарате экспертного класса Voluson E10 можно в МЦ «Лотос» на ул. Труда, 187б.

Запись на ультразвуковое исследование по телефону (351) 220-00-03.

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