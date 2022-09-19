«Самые читаемые новости – о добре»: эксперты «Открытых НКО» объединили челябинские некоммерческие организации и СМИ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские НКО каждый день помогают делать родной регион лучше. Детский благотворительный фонд «Андрюша» поддерживает одаренных детей Южного Урала в сфере искусства. «Искорка Фонд» помогает детям с онкологическими заболеваниями пройти лечение, реабилитацию, поддерживает их семьи на пути борьбы с болезнью. Фонд «Надежные люди» развивает в Челябинской области программу «Наставничества» и помогает детям-сиротам найти «своего взрослого» - проводника в большой мир. А некоммерческая организация «Добрые друзья» поддерживает семьи, воспитывающие детей-инвалидов – оказывает им правовою помощь и социальную поддержку.

Об активном развитии некоммерческого сектора Челябинской области говорит и успешное участие НКО в грантовых конкурсах. Напомним, что по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2022 года Челябинская область вошла в число 5 регионов-лидеров (не считая Москву и Санкт-Петербург) по числу поддержанных проектов – 68 победителя.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Примеров добрых дел, которые совершают челябинские НКО, много. Но зачастую некоммерческим организациями не хватает ресурсов, чтобы сделать свою работу «видимой» для большой аудитории. О том, как говорить о добрых делах чаще и громче, шла речь на медиавстрече, которую 9 сентября в Челябинске для журналистов и представителей третьего сектора провела команда портала «Открытые НКО». Это уникальная всероссийская онлайн-платформа, она объединяет СМИ и некоммерческие организации, чтобы вместе менять жизнь вокруг. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Стоит отметить, что из всех регионов, где уже побывали эксперты dobro.live, челябинские СМИ оказались самыми открытыми к работе с НКО, заинтересованными в новостях о добрых делах некоммерческих организаций. На встрече журналисты рассказали общественникам, как попасть на страницы медиа, поделились опытом работы с НКО.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Несмотря на то, что СМИ обвиняют, что мы часто пишем "чернуху", ДПТ, ЧП, криминальные новости, по Яндекс.Метрике точно могу сказать: самые читаемые новости – о добре, - говорит Юлия Реутова, главный редактор "Комсомольская правда - Челябинск". - О хороших людях, о людях, которые становятся примером, которые могут мотивировать. Это показывают замеры, мы это не придумываем. Если у вас есть истории таких людей, которые могут стать для кого-то источником вдохновения, кого-то поддержать, мы готовы всегда о них рассказывать.

Кстати, в Челябинской области есть по-настоящему доброе СМИ – первое профессиональное онлайн-издание региона, рассказывающее самые интересные новости области без «чернухи» и «официоза». Редактор «Хороших новостей» Александр Олексюк поделился своим опытом работы с некоммерческими организациями, рассказал, как порой рядовые темы превращались в интересные истории.

- Социально-ориентированные СМИ обязаны работать с НКО, - отметил Александр Олексюк. – Некоммерческие организации – это кладезь классных историй. Задача журналиста в том, чтобы их отыскать. Не у всех НКО есть опыт работы со СМИ, они в своей организации «не видят» по-настоящему интересные для журналистов темы. Поэтому им нужно помочь: приехать лично, поговорить, задать правильные наводящие вопросы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мария Бабенко, директор U24.ru Челябинск, отметила, что их редакции особенно интересны проекты НКО, которые помогают развитию спорта в регионе, благоустройства территорий, их готовы поддерживать информационно. А Алина Быкова, заместитель директора по развитию ИА «Урал-Пресс-Информ», посоветовала некоммерческим организациям еще при подготовке своих проектов прийти в редакции и посоветоваться, как интересно можно будет осветить проект в СМИ, что для этого нужно сделать на начальном этапе. Это поможет заложить в проект ту основу, те события, которые будут действительно интересны и НКО, и СМИ.

Именно в этом – найти общие точки, чтобы вместе рассказывать о добрых делах, некоммерческим организациям и медиа помогает платформа «Открытые НКО». О том, как работает проект, как к нему можно присоединиться рассказала pr-продюсер Ольга Кривц.

- Некоммерческие организации регистрируются на нашем сайте dobro.live. После регистрации представители НКО могут отправить заявку, а выпускающие редакторы доработают ее и предложат региональным и федеральным СМИ в зависимости от информационного повода. Важно, чтобы это были не отчеты и описания проектов, а, действительно, подготовленные вами материалы, которые команда проекта доработает, при необходимости уточнит информацию, но не напишет его с нуля. Ведь наша задача еще и помочь НКО научиться писать, взаимодействовать со СМИ. Для этого уже два года у нас также работает лекторий – в разделе можно найти лекции экспертов о том, как работать со словом, с фото, с соцсетями, о секретах публичных выступлений, юридических аспектах работы СМИ и НКО и многом другом, что будет полезно в работе НКО.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего же за время работы проекта «Открытые НКО» на портале вышло больше 6 тысяч материалов о работе НКО, более 5 тысяч публикаций вышли в федеральных и региональных СМИ.

Также команда проекта записывает подкасты «Истории успеха НКО». Еще одно из важных направлений работы – это обучение и помощь НКО в подготовке видеоконтента. Для этого «Открытые НКО» запустили бесплатный лайфхак-лекторий «Как просто снимать классное видео» - это курс лекций с интерактивными заданиями и практическими советами от кураторов. Сейчас идет обучение третьего потока.

Подробнее об этом направлении рассказала руководитель проекта «Открытые НКО» Александра Калашникова:

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Сегодня видео – это один из главных инструментов любой организации, которая хочет заявить о себе, потому что именно видеоконтент становится самым важным для аудитории. Вот несколько показательных цифр: 92 процента мобильных пользователей регулярно пересылают друг другу видео, и в 12 раз чаще они делятся именно видеоконтентом, чем текстом и изображениями.

Александра рассказала участникам встречи о главных секретах работы с видео: как правильно выбрать тему и героя для видеосюжета, на какие основные моменты обратить внимание при создании видео, какие ошибки чаще всего допускают НКО. Участники встречи разобрали конкретные примеры видеороликов, подготовленных НКО. Получился своего рода мастер-класс для некоммерческих организаций.

Полная запись встречи «Открытых НКО» 9 сентября 2022 года: https://vk.com/video-27707497_456241748