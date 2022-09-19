В Магнитогорске экс-директор отсудил у учебного заведения 200 тысяч рублей по поддельным документам

Бывший директор недолго радовался "прибавке" к зарплате Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области бывшего директора среднего специального учебного заведения подозревают в фальсификации доказательств.

Уволившись, житель Магнитогорска подал на бывшее место работы в суд. Он сумел доказать, что ему не в полном объеме выплачивали зарплату и отпускные.

Как рассказали в региональном ГУ МВД экс-директор взыскал с образовательной организации около 200 тыс. рублей долга. Но полицейские выяснили, что долга в действительности не было, просто бывший руководитель воспользовался служебным положением и подделал документы.

В отношении уволившегося директора возбудили уголовное дело. За фальсификацию доказательств ему грозят исправительные работы на два года или штраф до 300 тыс. рублей.

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