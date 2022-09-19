В Челябинской области воспитатель детского сада решила стать брокером и перевела мошенникам 1 млн рублей

Женщина переводила деньги мошенникам несколько дней, но об обмане поняла слишком поздно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воспитатель детского в Кыштыме решила заработать деньги на бирже, но лишилась почти 1 млн рублей. Женщину обманули мошенники. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Как рассказала потерпевшая 61-летняя женщина, она оставила онлайн-заявку на сайте организации, которая занималась инвестиционной деятельностью. Вскоре ей позвонил «представитель брокерской фирмы» и рассказал о возможности получения дополнительного заработка. Для этого жительницу Кыштыма убедили пополнить виртуальный счет на 10 тысяч рублей.

Далее общение с мнимыми финансистами продолжилось в мессенджерах, где женщине присылали обучающие видеозаписи и теоретический материал о том, как зарабатывать в брокерских компаниях. Желая продолжить заниматься инвестиционной деятельностью, женщина перевела на указанный мошенниками счет уже 100 тысяч рублей.

Для удобства «работы» жительница Кыштыма по указанию мошенников скачала приложение, с помощью которого она могла отслеживать свой «заработок». Спустя некоторое время ей сообщили, что требуется вложить еще деньги, что увеличит шанс получения большей прибыли. Потерпевшая оформила два кредита в разных банках, а затем перевела полученные деньги несколькими операциями на разные счета, которые ей диктовали по телефону.

Через день после последнего перевода мошенники сообщили, что могут помочь вывести полученную прибыль и перевели почти шесть тысяч рублей на банковский счет женщины. Но затем снова сказали о необходимости пополнить счет. Женщина оформила очередной кредит и снова перевела деньги.

Однако лжеброкерам этого показалось мало, и они запросили сделать обязательную страховку счета, которая стоит 125 тысяч рублей. Но так как у женщины больше не было денег, звонивший мужчина пригрозил блокировкой приложения, и она не сможет продолжать зарабатывать. Программа действительно отключилась, а брокеры перестали выходить на связь. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась к полицейским.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас ведется поиск злоумышленников.

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