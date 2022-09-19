Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 сентября 2022 11:58

В Челябинской области воспитатель детского сада решила стать брокером и перевела мошенникам 1 млн рублей

Женщина также набрала кредитов в разных банках
Ян Стоев
Ян Стоев
Женщина переводила деньги мошенникам несколько дней, но об обмане поняла слишком поздно

Женщина переводила деньги мошенникам несколько дней, но об обмане поняла слишком поздно

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воспитатель детского в Кыштыме решила заработать деньги на бирже, но лишилась почти 1 млн рублей. Женщину обманули мошенники. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Как рассказала потерпевшая 61-летняя женщина, она оставила онлайн-заявку на сайте организации, которая занималась инвестиционной деятельностью. Вскоре ей позвонил «представитель брокерской фирмы» и рассказал о возможности получения дополнительного заработка. Для этого жительницу Кыштыма убедили пополнить виртуальный счет на 10 тысяч рублей.

Далее общение с мнимыми финансистами продолжилось в мессенджерах, где женщине присылали обучающие видеозаписи и теоретический материал о том, как зарабатывать в брокерских компаниях. Желая продолжить заниматься инвестиционной деятельностью, женщина перевела на указанный мошенниками счет уже 100 тысяч рублей.

Для удобства «работы» жительница Кыштыма по указанию мошенников скачала приложение, с помощью которого она могла отслеживать свой «заработок». Спустя некоторое время ей сообщили, что требуется вложить еще деньги, что увеличит шанс получения большей прибыли. Потерпевшая оформила два кредита в разных банках, а затем перевела полученные деньги несколькими операциями на разные счета, которые ей диктовали по телефону.

Через день после последнего перевода мошенники сообщили, что могут помочь вывести полученную прибыль и перевели почти шесть тысяч рублей на банковский счет женщины. Но затем снова сказали о необходимости пополнить счет. Женщина оформила очередной кредит и снова перевела деньги.

Однако лжеброкерам этого показалось мало, и они запросили сделать обязательную страховку счета, которая стоит 125 тысяч рублей. Но так как у женщины больше не было денег, звонивший мужчина пригрозил блокировкой приложения, и она не сможет продолжать зарабатывать. Программа действительно отключилась, а брокеры перестали выходить на связь. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась к полицейским.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас ведется поиск злоумышленников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru