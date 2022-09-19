В Челябинской области в 2022 году ввели более 1,3 млн квадратных метров жилья

Площадь введенного в эксплуатацию жилья в Челябинской области увеличилась на треть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области за первые восемь месяцев 2022 года выросли объемы строительства жилья. Как отмечается в докладе Банка России «Региональная экономика», причин у такой тенденции несколько: застройщики возобновили запуск новых проектов и постепенно восстанавливается спрос на покупку квадратных метров со стороны южноуральцев.

С января по август площадь введенного в эксплуатацию жилья в Челябинской области составила более 1,3 млн квадратных метров – это на треть больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

По словам управляющего Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Еленой Фединой, за последнее время снизились процентные ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым как по льготным программам кредитования, так и на рыночных условиях. Также смягчились неценовые условия кредитования.

— Банки уменьшают сумму первоначального взноса по ипотеке, увеличивают размер и срок выдаваемых кредитов. Это повышает доступность заемных средств для жителей региона, стимулирует рост объемов продаж жилья. И прежде всего, на первичном рынке, — отметила Елена Федина.

Росту спроса на новое жилье поспособствовал достаточный уровень запаса строительных материалов, часть которого производится и в Челябинской области. Еще одним фактором стало импортозамещение.

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