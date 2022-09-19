В Челябинске на 5 часов закроют движение на железнодорожном переезде станции Чурилово

Водителей просят учитывать ограничения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На железнодорожном переезде станции Чурилово в Челябинске закроют движение для автомобилистов. Ограничения будут действовать во вторник, 20 сентября, с 9:00 до 14:00 часов. Об этом сообщили в городской администрации.

— Для проезда экстренных служб при необходимости будет обеспечен временный настил в течение 10 минут, — рассказали в мэрии.

На железнодорожном переезде будут вестись аварийные работы. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

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