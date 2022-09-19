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Общество19 сентября 2022 16:07

В Челябинской области радио и телевидение будут работать с перебоями до 25 сентября

Проблемы с трансляциями ожидаются во всех крупных городах региона
Ян Стоев
Ян Стоев

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Челябинской области возможно временное отключение телерадиосигнала с 19 по 25 сентября. В эти дни будут проводиться профилактические работы. С перебоями в трансляциях могут столкнуться практически все жители крупных городов и поселков.

— Некоторые работы могут быть перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — объяснили в пресс-центре Российской телевизионной и радиовещательной сети.

С кратковременными отключениями телерадиосигнала могут столкнуться жители следующих городов: Челябинск, Златоуст, Коркино, Карталы, Катав-Ивановск, Магнитогорск, Миасс, Южноуральск и Юрюзань.

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