«Трактор» в Челябинске проиграл «Авангарду»

«Трактор» в Челябинске уступил «Авангарду» 1:3. Фото: ХК «Трактор»

Сегодня, 19 сентября в Челябинске встретились два клуба, коорые неудачно стартовали в новом сезоне КХЛ. У «Авангарда» три очка и предпоследнее 10-е место в Восточной конференции. У «Трактора» три победы в семи матчах, шесть очков и 9-е место. Очевидно, что оба коллектива стремились улучшить свою статистику и поправить турнирное положение. И лучше всего это получилось у «Авангарда».

Гости забросили две шайбы во втором периоде, и одну — в третьем. На это «Трактор» смог ответить только одной шайбой Владимира Ткачева. Итог 3:1 в пользу «Авангарда».

Сейчас «Трактору» предстоит трехматчевая выездная серия. 21 сентября черно-белые сыграют с нижегородским «Торпедо», 23-го — в Нижнекамске с «Нефтехимиком», 25-го — в Казани с «Ак Барсом».

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