В Челябинской области из-за непотушенной сигареты сгорела баня

Инцидент произошел утром в воскресенье Фото: Иван ВИСЛОВ

В поселке Горном под Миассом из-за непотушенного сигаретного бычка загорелась баня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

— Пожар был ликвидирован. На возгорание от МЧС отправилось 13 человек и 4 единицы техники, а от противопожарной службы Челябинской области 4 человека и 1 единица техники, — уточнили в ведомстве.

Из-за огня повредилась кровля бани, а также мебель и вещи. Кроме того, пламя смогло перекинуться на перекрытие дома.

Вчера в Копейске пришлось эвакуировать всех посетителей и сотрудников ТРК «Слава». Как сообщает ГУ МЧС по Челябинской области, в здании сработала пожарная сигнализация.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru