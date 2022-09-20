Жители поселка в Челябинской области испугались следов медведя

Следы животного обсуждают в социальных сетях Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области у поселка Михеевка в Миассе заметили следы дикого медведя. Как пишут пользователи социальных сетей в городских пабликах, животное проходило очень близко к жилым домам.

— Возле Михееки сегодня видели следы (помет свежий) медведя небольшого. Буквально 250 метров от жилых домов, — пишет один из подписчиков группы «Инцидент Миасс» в ВКонтакте.

Как отметили комментаторы, в лесах у поселка нередко можно видеть медведей. Маленьких медвежат видели даже летом.

Кстати, в Челябинске медведям из городского зоопарка подарили практически 15 килограмм меда. Лакомство животным принес местный пчеловод.

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