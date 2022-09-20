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Общество20 сентября 2022 1:34

В Челябинской области теплая погода задержится до конца недели

Это следует из прогноза синоптиков
Андрей МОСКВИЧЕВ
Почти всю неделю на Южном Урале будет теплая погода

Почти всю неделю на Южном Урале будет теплая погода

Фото: Евгения ГУСЕВА

Бабье лето, которое началось в Челябинской области, продлится до конца недели. Как рассказали в региональном гидрометцентре, погода резко ухудшится в пятницу.

— С 20 по 22 сентября в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Средняя температура — от 22 до 27 градусов, — указано в прогнозе.

Ночные температуры также увеличатся. В среднем, в ночное время в Челябинской области ожидается от 13 до 16 градусов.

Температура резко ухудшится в пятницу, 23 сентября. В этот день столбики термометров упадут до 13-градусов.

Кстати, из-за установившейся теплой погоды, мэр Челябинска Наталья Котова предложила чиновникам организовать уборку опавших листьев уже сейчас. Так, получится снизить количество работы весной.

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