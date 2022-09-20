В Челябинской области теплая погода задержится до конца недели

Почти всю неделю на Южном Урале будет теплая погода
Фото: Евгения ГУСЕВА
Бабье лето, которое началось в Челябинской области, продлится до конца недели. Как рассказали в региональном гидрометцентре, погода резко ухудшится в пятницу.
— С 20 по 22 сентября в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Средняя температура — от 22 до 27 градусов, — указано в прогнозе.
Ночные температуры также увеличатся. В среднем, в ночное время в Челябинской области ожидается от 13 до 16 градусов.
Температура резко ухудшится в пятницу, 23 сентября. В этот день столбики термометров упадут до 13-градусов.
Кстати, из-за установившейся теплой погоды, мэр Челябинска Наталья Котова предложила чиновникам организовать уборку опавших листьев уже сейчас. Так, получится снизить количество работы весной.
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